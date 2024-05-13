Омск-Информ
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·Общество

Сегодня в Усть-Ишимский район доставят 10 мешков концентрированных кормов и 3 центнера сена.
Глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа рассказал об обеспечении кормами животных в Усть-Ишимском районе. Домашний скот сельчан, которых эвакуировали из зоны затопления, пока решили оставить на местах.
– Сформирована партия кормов для сел Слободчики и Орехово. 10 мешков концентрированных кормов и 3 центнера сена будут доставлены в села сегодня. Продолжается формирование запаса кормов на территории села Усть-Ишим и СПК «Никольск». В ближайшее время ожидается доставка концентрированных кормов из Тарского и Большереченского районов, – отметил министр.
Кроме того, бизнесмены передали жителям района продукты питания, которые будут доставлены сегодня.
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·Общество

Сегодня в Усть-Ишимский район доставят 10 мешков концентрированных кормов и 3 центнера сена.
Глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа рассказал об обеспечении кормами животных в Усть-Ишимском районе. Домашний скот сельчан, которых эвакуировали из зоны затопления, пока решили оставить на местах.
– Сформирована партия кормов для сел Слободчики и Орехово. 10 мешков концентрированных кормов и 3 центнера сена будут доставлены в села сегодня. Продолжается формирование запаса кормов на территории села Усть-Ишим и СПК «Никольск». В ближайшее время ожидается доставка концентрированных кормов из Тарского и Большереченского районов, – отметил министр.
Кроме того, бизнесмены передали жителям района продукты питания, которые будут доставлены сегодня.
1114