Увеличенную выплату за классное руководство направят педагогам, которые трудятся в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек.

Увеличенную выплату за классное руководство направят педагогам, которые трудятся в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек.

С 1 марта по всей стране выплата за классное руководство будет увеличена до 10 тыс. рублей. Изменения коснутся работников образовательных организаций, которые трудятся в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек. В Омской области такую выплату получат более 6,5 тыс. учителей.

– Принято решение направить 5,6 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в образовательных организациях Омской области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. За счет указанных средств будут обеспечены выплаты кураторам 377 учебных групп, – рассказал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Кроме того, более 95,3 млн рублей получат в качестве выплат педагоги в образовательных организациях региона, которые реализуют программы начального, среднего и основного общего образования. Так, средства получат классные руководители 6364 классов.