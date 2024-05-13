Омск-Информ
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·Общество

Общая стоимость товаров составила более 1,5 млн рублей.
Омские таможенники изъяли при проверках 20 дронов, аккумуляторы, ручные пилы, электроинструменты для резки металла и портативные стиральные машины. Вся продукция провозилась незаконно и была конфискована в рамках дел об административных правонарушениях. 
Общая стоимость товаров составила более 1,5 млн рублей. Суд постановил обратить конфискат в федеральную собственность. После этого все товары таможенники передали на нужды военных на СВО.
·Общество

Общая стоимость товаров составила более 1,5 млн рублей.
Омские таможенники изъяли при проверках 20 дронов, аккумуляторы, ручные пилы, электроинструменты для резки металла и портативные стиральные машины. Вся продукция провозилась незаконно и была конфискована в рамках дел об административных правонарушениях. 
Общая стоимость товаров составила более 1,5 млн рублей. Суд постановил обратить конфискат в федеральную собственность. После этого все товары таможенники передали на нужды военных на СВО.