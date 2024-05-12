Выполнять работы поручено разным подрядчикам, один из которых частный предприниматель, а другой – фирма из Калачинска.

Выполнять работы поручено разным подрядчикам, один из которых частный предприниматель, а другой – фирма из Калачинска.

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений подвело итоги двух аукционов на техническое оснащение и нанесение дорожной разметки на метромост.

По данным «Омск-информа», на аукцион на техническое усовершенствование объекта 2005 года заявились два участника. Начальная стоимость лота составила 4,192 млн рублей. Обладателем контракта стал предприниматель Кирилл Сергеев, предложивший выполнить работы за 3,479 млн рублей. По данным системы Rusprofile, бизнесмен занимается изготовлением металлических конструкций.

Собственно это ему и предстоит сделать за 90 дней, заполучив аванс в 20 %. Исполнитель изготовит и смонтирует металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Гарантийный срок на все изделия составляет 2 года. При наличии дефектов подрядчика обяжут переделать работу.

Второй контракт предполагает нанесение дорожной разметки на метромост вплоть до 25 октября. При начальной стоимости в 3,144 млн рублей лот достался участнику, предложившему выполнить работы за 2,8 млн рублей. Подрядчиком стало «Управление механизации-10» из Калачинска. По техническим условиям, поставщику доверят нарисовать краской по строго заданным параметрам знаки для пешеходов и водителей.