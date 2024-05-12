В связи с природными катаклизмами горожан просят быть осторожными и оповещать экстренные службы о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В городской администрации со ссылкой на синоптиков предупредили о надвигающихся грозах и граде. Стихия обрушится на жителей региона в начале рабочей недели.

Днем в понедельник, 13 мая, местами по Омской области ожидаются: дождь, по северным районам сильный дождь, грозы, возможен град, сильный ветер порывами 18–23 м/с. При том что днем столбик термометра повысится до +22…+27 градусов, в ночные часы +10…+15 градусов.

Ночью 14 мая местами сохранится сильный ветер порывами 15–18 м/с, дожди, грозы. К утру ослабление явлений, похолодание. Ночью прогнозируется до +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

Омичей просят сохранять меры предосторожности и оперативно информировать экстренные службы: дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.