Омск-Информ
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·Происшествия

У жительницы Одесского района выманили 38 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Дерзкое ограбление 48-летней жительницы произошло в селе Буняковка Одесского района Омской области. Сельчанка рассчитывала продать годовалого теленка на сайте бесплатных объявлений. Но в итоге не смогла реализовать животное и потеряла 38 тыс. рублей. Деньги у нее выманили обманом. В итоге жительница села написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

·Происшествия

У жительницы Одесского района выманили 38 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Дерзкое ограбление 48-летней жительницы произошло в селе Буняковка Одесского района Омской области. Сельчанка рассчитывала продать годовалого теленка на сайте бесплатных объявлений. Но в итоге не смогла реализовать животное и потеряла 38 тыс. рублей. Деньги у нее выманили обманом. В итоге жительница села написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.