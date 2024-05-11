Омск-Информ
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·Общество

Это природное явление с малиновыми и разноцветными всполохами на небе завораживало жителей региона предыдущей ночью.

В ночь на воскресенье, 12 мая, на омском небе вновь можно наблюдать красивое и довольно редкое явление – северное сияние.

Предыдущей ночью этой природной особенностью уже любовались жители некоторых частей Омска, а также в Омском, Любинском и Тарском районах области. Малиновые и разноцветные всполохи с белыми столбами света окрашивали небо. Эффектные снимки заполонили соцсети. Похоже, нынешней ночью у тех, кто еще не видел, появится возможность наблюдать камбэк полярного сияния.

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·Общество

Это природное явление с малиновыми и разноцветными всполохами на небе завораживало жителей региона предыдущей ночью.

В ночь на воскресенье, 12 мая, на омском небе вновь можно наблюдать красивое и довольно редкое явление – северное сияние.

Предыдущей ночью этой природной особенностью уже любовались жители некоторых частей Омска, а также в Омском, Любинском и Тарском районах области. Малиновые и разноцветные всполохи с белыми столбами света окрашивали небо. Эффектные снимки заполонили соцсети. Похоже, нынешней ночью у тех, кто еще не видел, появится возможность наблюдать камбэк полярного сияния.

1583