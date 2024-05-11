Красивое природное явление можно было наблюдать во многих районах области и даже в центре Омска.

Красивое природное явление можно было наблюдать во многих районах области и даже в центре Омска.

Минувшей ночью жители Омской области вновь могли наблюдать северное сияние. Фотографии и видео этого явления появились во многих пабликах. Особенно много снимков было в группе «Астрономические наблюдения в Омске».

Первые сообщения о северном сиянии стали поступать еще до полуночи. Затем фото стали появляться в течение всей ночи. Жители региона отмечали, что полюбоваться сиянием можно было невооруженным глазом.

Снимки были сделаны в Любино, в Таре, в Омском и еще некоторых районах, а также в различных частях Омска.

Было отмечено, что прямо в центре города сияло малиновое небо с белыми столбами всполохов.

Ранее северное сияние омичи дважды могли наблюдать в самом начале мая.