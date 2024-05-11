Омск-Информ
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·Спорт

Контракт с голкипером, которого «Авангард» подписал на днях, заключен на 2 года.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с вратарем Михаилом Бердиным, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что голкипер «Сочи» Бердин на днях стал игроком «Авангарда», когда состоялся трехсторонний обмен, в котором был задействован также питерский СКА.

В составе «Сочи» в прошлом сезоне Михаил Бердин провел 50 матчей, в которых отразил 91,1 % бросков.

·Спорт

Контракт с голкипером, которого «Авангард» подписал на днях, заключен на 2 года.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с вратарем Михаилом Бердиным, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что голкипер «Сочи» Бердин на днях стал игроком «Авангарда», когда состоялся трехсторонний обмен, в котором был задействован также питерский СКА.

В составе «Сочи» в прошлом сезоне Михаил Бердин провел 50 матчей, в которых отразил 91,1 % бросков.