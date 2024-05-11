Серия переходных матчей начнется в Курске. А уже на следующей неделе «Омичка» дома сыграет с участником Суперлиги.

Серия переходных матчей начнется в Курске. А уже на следующей неделе «Омичка» дома сыграет с участником Суперлиги.

Сегодня в Курске пройдет первый переходный матч за право выступать в чемпионате женской волейбольной Суперлиги в следующем сезоне. Напомним, что это право будут оспаривать «Омичка» и местная команда «Атом-Курск».

Омская команда закончила сезон в высшей лиге «А» на втором месте. Этот результат дал право подопечным Виктора Ушакова сыграть в переходных матчах. Что касается курской команды, то она заняла последнее, 14-е место в Суперлиге и тепер рискует вылететь оттуда. Победитель переходных матчей между «Омичкой» и «Атомом-Курском» в следующем сезоне получит право выступать в сильнейшей российской лиге.

Серия продлится до трех побед. Первые да матча пройдут в Курске 11 и 12 мая. Затем 16 мая команды сыграют в Омске. При необходимости четвертый матч также пройдет в Омске 17 апреля. А если командам понадобится пятая игра, то она состоится в Курске 20 мая.

Сегодняшний матч начнется в 20 часов по омскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Всероссийской федерации волейбола.