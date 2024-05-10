Высокопоставленные чиновники будут помогать на месте решать вопросы, относящиеся к сфере их компетенции.

Высокопоставленные чиновники будут помогать на месте решать вопросы, относящиеся к сфере их компетенции.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил в страдающий от паводка Усть-Ишимский район еще троих областных чиновников.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа призван оказать помощь в эвакуации животных и обеспечения их необходимыми кормами. На этот счет от жителей района поступает очень много обращений.

В Усть-Ишимский район также отправятся исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Пестряков и директор Управления дорожного хозяйства Омской области Сергей Коваленко.

– Их задача – находиться на месте и продолжать обеспечивать транспортировку всех желающих из зоны подтопления в Омск и другие населенные пункты нашей области, – пояснил Хоценко.

Губернатор поручил также начать планировать, как будет восстанавливаться дорожная инфраструктура. Делать это нужно будет тогда, когда позволит обстановка.