Находящаяся на ее борту спортсменка была в спасательном жилете, а сам инцидент произошел недалеко от берега.

Находящаяся на ее борту спортсменка была в спасательном жилете, а сам инцидент произошел недалеко от берега.

Вчера во время проведения акции «Бессмертный полк» на Иртыше перевернулась одна из яхт. Причиной этому стал шквалистый ветер. Управлявшая парусником женщина оказалась в воде.

Случай обошелся без серьезных последствий. Организаторы шествия назвали ситуацию нормальной – учитывая специфику парусного спорта. Хотя само это судно в акции «Бессмертный полк» не участвовало.

– Яхта, которая на видео, находилась практически у берега, спортсменка была в жилете, ее жизни ничего не угрожало, – цитирует организаторов акции Om1.

По заверениям организаторов, тренеры обучают спортсменов управлению яхтами в любых погодных условиях. К тому же суда комплектуются устройствами с воздухом, которые даже в случае аварии позволят остаться на плаву.