Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло сегодня утром. Тот, кто управлял лодкой, оказался в реке.
Сегодня в Омске прошел водный «Бессмертный полк». Яхта «Сибирь» и еще 11 парусников стартовали от «Зеленого острова», дошли до метромоста, развернулись и отправились к «Советскому» парку.
Во время этого шествия сильный ветер перевернул один из парусников. Как сообщает «Новый Омск», управлявший им человек оказался в воде.
Отметим, что синоптики предупреждали омичей о непогоде. В регионе сегодня ожидаются гроза, ливень, град и ветер до 25 м/с.
·Происшествия

Это произошло сегодня утром. Тот, кто управлял лодкой, оказался в реке.
Сегодня в Омске прошел водный «Бессмертный полк». Яхта «Сибирь» и еще 11 парусников стартовали от «Зеленого острова», дошли до метромоста, развернулись и отправились к «Советскому» парку.
Во время этого шествия сильный ветер перевернул один из парусников. Как сообщает «Новый Омск», управлявший им человек оказался в воде.
Отметим, что синоптики предупреждали омичей о непогоде. В регионе сегодня ожидаются гроза, ливень, град и ветер до 25 м/с.