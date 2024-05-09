Особую благодарность он выразил сотрудникам Дворца культуры Кировского округа.
Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил коллег, которые занимались подготовкой и проведением сегодняшнего праздника – Дня Победы. В организации мероприятий участвовали департамент культуры, управление делами администрации города, департамент городской экономической политики, департамент общественной безопасности, Управление дорожного хозяйства и благоустройства, а также военные и сотрудники МЧС.
– Персональный привет Дворцу культуры Кировского округа. Все постарались сделать 9 Мая незабываемым, и цель достигнута. Не расслабляемся, начинаем подготовку к большому юбилею Великой Победы, – отметил в своем ТГ-канале Шелест.
Напомним, утром на Соборной площади прошел традиционный смотр войск Омского гарнизона и парад военной техники. В парке имени 30-летия Победы горожане возложили цветы к мемориалам. Отметим, что праздновать День Победы омичи будут до вечера. Концерты и мастер-классы еще не закончились в «Омской крепости».