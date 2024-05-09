Омск-Информ
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·Общество

Давление понизится в домах одного из городских округов.
В ближайший вторник, 14 мая, сотрудники Омского водоканала отключат водовод № 7 для проведения работ. В результате водоснабжение домов и промзоны Советского округа будет осуществляться на пониженном давлении.
– Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства, – отметили в водоканале.
Отметим, что с понедельника в Омске начнут отключать отопление. Мэрия издала соответствующее постановление.
·Общество

Давление понизится в домах одного из городских округов.
В ближайший вторник, 14 мая, сотрудники Омского водоканала отключат водовод № 7 для проведения работ. В результате водоснабжение домов и промзоны Советского округа будет осуществляться на пониженном давлении.
– Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства, – отметили в водоканале.
Отметим, что с понедельника в Омске начнут отключать отопление. Мэрия издала соответствующее постановление.