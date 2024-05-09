Омск-Информ
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·Общество

Подача тепла в дома горожан прекратится уже с понедельника.
Вчера, 8 мая, мэр Сергей Шелест подписал постановление об окончании отопительного сезона в Омске. Отключать подачу тепла начнут 13 мая.
Отметим, что эту дату чиновники уже называли, но тогда она была предварительной. Внезапное похолодание могло сдвинуть сроки.
В 2022 году отключать отопление в Омске начали 27 апреля, а в прошлом году после 1 мая.
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·Общество

Подача тепла в дома горожан прекратится уже с понедельника.
Вчера, 8 мая, мэр Сергей Шелест подписал постановление об окончании отопительного сезона в Омске. Отключать подачу тепла начнут 13 мая.
Отметим, что эту дату чиновники уже называли, но тогда она была предварительной. Внезапное похолодание могло сдвинуть сроки.
В 2022 году отключать отопление в Омске начали 27 апреля, а в прошлом году после 1 мая.
1480