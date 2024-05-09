Уже не в первый раз они исполнили в честь 9 Мая свой национальный танец.

Уже не в первый раз они исполнили в честь 9 Мая свой национальный танец.

Студенты Омского бронетанкового института из Южно-Африканской Республики выступили на параде Победы. Они исполнили на Соборной площади национальный танец.

Напомним, парад прошел сегодня утром. Его открыл танк Т-34, шедший во главе колонны военной техники. По Соборной площади также прошли 22 парадных расчета: офицеры и курсанты 242-го учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института, МВД России, казаки Сибирского казачьего войска, спасатели, сотрудники УФСИН и кадеты.

Подробный репортаж с парада читайте совсем скоро на сайте РИА «Омск-информ».