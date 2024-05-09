Омск-Информ
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·Общество

По главной городской площади прошли офицеры,а также танк Т-34.
Сегодня в 10:00 на Соборной площади в Омске начался парад Победы. В программе торжественный смотр войск Омского гарнизона и военной техники.
Напомним, мероприятия ко Дню Победы планируются не только на площади, но также в парке 30-летия Победы и в «Омской крепости». Там проведут концерты и мастер-классы по стрельбе из пушки и штыковому бою.
Подробный репортаж с парада читайте совсем скоро на сайте РИА «Омск-информ».
·Общество

По главной городской площади прошли офицеры,а также танк Т-34.
Сегодня в 10:00 на Соборной площади в Омске начался парад Победы. В программе торжественный смотр войск Омского гарнизона и военной техники.
Напомним, мероприятия ко Дню Победы планируются не только на площади, но также в парке 30-летия Победы и в «Омской крепости». Там проведут концерты и мастер-классы по стрельбе из пушки и штыковому бою.
Подробный репортаж с парада читайте совсем скоро на сайте РИА «Омск-информ».