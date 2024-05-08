У горожан есть возможность посетить не только мероприятия к 9 мая, но также посмотреть новые фильмы и побывать на концертах популярных исполнителей.
На этой неделе в связи с празднованием Дня Победы омичей снова ожидают четырехдневные выходные. Они продлятся с 9 по 12 мая. Рассказываем, чем можно заняться в эти майские праздники.
9 мая
В День победы в 10:00 на Соборной площади состоится торжественный смотр войск Омского гарнизона (0+), в котором примут участие офицеры и курсанты 242-го Учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института, полиции, МЧС, УФСИН и т.д. Здесь также можно будет увидеть военную технику, в том числе и знаменитый танк Т-34.
С 11:00 до 18:30 в парке имени 30-летия Победы пройдут патриотические акции «Георгиевская лента. Повяжи, если помнишь», «Журавли нашей памяти», «Красная гвоздика. Я помню, я благодарен». На нескольких площадках выступят творческие коллективы домов культуры.
С 13:00 до 21:00 в «Омской крепости» будут проходить концерты и 12 мастер-классов, в том числе по стрельбе из лука и из пушки, по рубке шашкой, штыковому бою и др. Кавер-группа «Коллекция бабочек» исполнит популярные патриотические песни.
Концерты также будут проходить в парке имени 30-летия ВЛКСМ (13:00), в «Советском» (14:00), около старого кадетского корпуса (15:00-20:00 по адресу Ленина, 26). В 15:00 на площади перед парком «Россия — моя история» начнут выступать педагоги и ученики школ искусств, а в 17:00 рок-группы из Омска, Тюмени и Новосибирска исполнят песни военных лет в оригинальной обработке.
День победы в Большеречье и Таре
Празднование Дня победы в Большереченском зоопарке начнется в 11:00. Гости смогуть увидеть кормление леопардов, сфотографироваться с новым жителем зоопарка — голубоглазым пони, и поучаствовать в бесплатной лотерее.
В 14:00 на фасаде северного драматического театра им. М.А. Ульянова в Таре покажут киноэпопею «Освобождение» (12+) – пять фильмов о Великой Отечественной войне, снятых совместно несколькими странами в 1968—1972 годах. В парке культуры и отдыха в 14:00 начнется концерт.
10 мая
В пятницу с 13:00–15:00 на берегу Иртыша возле Омской крепости состоится театрализованная батальная постановка «Служилые люди Сибири», посвященная событиям в Омском Прииртышье в XVII веке. Все желающие также смогут сфотографироваться и подержать в руках реконструированное оружие.
11 мая
В субботу в Концерт-холле РЦСО с балладами группы «Король и шут» выступит оркестр CAGMO (16+). Стоимость билетов составляет 2-5 тыс. рублей.
12 мая
В воскресенье на «G-Drive Арене» выступит Jony (12+), обладатель «Золотого граммофона» 2022 года, исполнитель таких треков, как «Комета», «Никак», «Мир сошел с ума», «Ты беспощадна», «Титры». Стоимость билетов составляет 2,5-6 тыс. рублей.
Кино
На выходных в омских кинотеатрах продолжат показывать фильм «Блиндаж». Это очередная российская история о перемещении в прошлое. На этот раз местом действия становится 1941 год.
Не завершился пока показ таких российские фильмов «Сто лет тому вперед», «Любви не бывает?», «Летучий корабль», «Неприличные гости» и др.
Если российское кино вы не любите, то можно будет посмотреть «Всемирный потоп» Великобритания, европейский мультфильм «Приключения панды», «Рай под ногами» из Кыргызстана, «Память» из Мексики и США, «Идеальная зависимость» из США и Германии. Индонезия сняла «Ужас Амитивилля: Мотель призраков», а США и Австралия — фильм «Черная вдова. Укус смерти».
Музеи
К 100-летию Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля открылась выставка «Генерал-губернаторский дворец. Начало» (0+). В отличае от постоянных экспозиций, она будет работать до конца года. На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, предметы археологической и естественно-научной коллекций, редкая книга, фотографии, документы. Выставка, как нетрудно догадаться, разместилась в Генерал-губернаторском дворце.
К 200-летию со дня рождения выдающегося художника-мариниста Алексея Боголюбова (1824–1896) приурочили небольшую выставку под названием «Истинно морских художников очень немного…» (0+). Она состоит из девяти графических листов.
Кроме того, омичам всегда доступны вставки миниатюр омича Анатолия Коненко (0+) и картин русских художников-импрессионистов (0+), например,Валентина Серова, Михаила Нестерова, Константина Коровина, Бориса Кустодиева и других.
Театры
Кроме реконструкций, концертов и выставок в эти выходные можно посмотреть спектакли, например постановку Дома актера «Следующая остановка» (12+), который проводится в трамвае. Драмтеатр показывает спектакль «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (16+), музыкальный театр — спектакль «Идиот» (12+). Для детей в театре кукол идет «Легенда горы Фудзи» (6+).
Подробную афишу спектаклей можно посмотреть на сайтах театров. Билет обойдется в 250-700 рублей.