У горожан есть возможность посетить не только мероприятия к 9 мая, но также посмотреть новые фильмы и побывать на концертах популярных исполнителей.

У горожан есть возможность посетить не только мероприятия к 9 мая, но также посмотреть новые фильмы и побывать на концертах популярных исполнителей.

На этой неделе в связи с празднованием Дня Победы омичей снова ожидают четырехдневные выходные. Они продлятся с 9 по 12 мая. Рассказываем, чем можно заняться в эти майские праздники.

9 мая

В День победы в 10:00 на Соборной площади состоится торжественный смотр войск Омского гарнизона (0+), в котором примут участие офицеры и курсанты 242-го Учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института, полиции, МЧС, УФСИН и т.д. Здесь также можно будет увидеть военную технику, в том числе и знаменитый танк Т-34.

С 11:00 до 18:30 в парке имени 30-летия Победы пройдут патриотические акции «Георгиевская лента. Повяжи, если помнишь», «Журавли нашей памяти», «Красная гвоздика. Я помню, я благодарен». На нескольких площадках выступят творческие коллективы домов культуры.

С 13:00 до 21:00 в «Омской крепости» будут проходить концерты и 12 мастер-классов, в том числе по стрельбе из лука и из пушки, по рубке шашкой, штыковому бою и др. Кавер-группа «Коллекция бабочек» исполнит популярные патриотические песни.

Концерты также будут проходить в парке имени 30-летия ВЛКСМ (13:00), в «Советском» (14:00), около старого кадетского корпуса (15:00-20:00 по адресу Ленина, 26). В 15:00 на площади перед парком «Россия — моя история» начнут выступать педагоги и ученики школ искусств, а в 17:00 рок-группы из Омска, Тюмени и Новосибирска исполнят песни военных лет в оригинальной обработке.

День победы в Большеречье и Таре

Празднование Дня победы в Большереченском зоопарке начнется в 11:00. Гости смогуть увидеть кормление леопардов, сфотографироваться с новым жителем зоопарка — голубоглазым пони, и поучаствовать в бесплатной лотерее.

В 14:00 на фасаде северного драматического театра им. М.А. Ульянова в Таре покажут киноэпопею «Освобождение» (12+) – пять фильмов о Великой Отечественной войне, снятых совместно несколькими странами в 1968—1972 годах. В парке культуры и отдыха в 14:00 начнется концерт.

10 мая

В пятницу с 13:00–15:00 на берегу Иртыша возле Омской крепости состоится театрализованная батальная постановка «Служилые люди Сибири», посвященная событиям в Омском Прииртышье в XVII веке. Все желающие также смогут сфотографироваться и подержать в руках реконструированное оружие.

11 мая

В субботу в Концерт-холле РЦСО с балладами группы «Король и шут» выступит оркестр CAGMO (16+). Стоимость билетов составляет 2-5 тыс. рублей.

12 мая

В воскресенье на «G-Drive Арене» выступит Jony (12+), обладатель «Золотого граммофона» 2022 года, исполнитель таких треков, как «Комета», «Никак», «Мир сошел с ума», «Ты беспощадна», «Титры». Стоимость билетов составляет 2,5-6 тыс. рублей.