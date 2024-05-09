Генеральный директор «Омскэлектро» поздравил семьи участников специальной военной операции с 9 Мая.

Генеральный директор «Омскэлектро» поздравил семьи участников специальной военной операции с 9 Мая.

День Победы – один из самых важных праздников в нашей стране. Память о героях, которые защищали Родину, – это одна из вещей, которая объединяет россиян. И про героев настоящего, как и про героев прошлого, никто не забывает.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко всегда делает акцент на важности поддержки семей мобилизованных для участия в специальной военной операции. Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский понимает всю важность этой задачи.

– Эти ребята в настоящее время защищают Родину, а мы здесь, на своих местах защищаем от невзгод и проблем их семьи, – подчеркивает глава «Омскэлектро».

Накануне 9 мая Андрей Жуковский посетил семьи военнослужащих. Один из сотрудников компании – Самат, был мобилизован еще осенью 2022 года. Сейчас он находится в Омске в отпуске после ранения.

– Меня мобилизовали еще по самой первой волне. Потом учебка, потом уже на передовую. Воевали вместе с ребятами из Донецка, – рассказывает Самат. – Было ли страшно? Да, конечно было. Но когда рядом есть свои надежные ребята, то и страх пропадает. Всего на фронте я пробыл больше года, ранение получил 16 сентября под селом Клещеевка. Огромное спасибо за то, что компания не забывает про нас.

Руководитель «Омскэлектро» сказал простые и важные слова.

– День Победы – особенный праздник для каждого из нас. И сегодня мы чествуем не только ветеранов Великой Отечественной войны, а также тех, кто сейчас защищает нашу Родину, – говорит Андрей Жуковский. – Сегодня мы в гостях у одного из таких героев. Я безмерно счастлив тому, что Самат вернулся живой. Он – настоящий герой. Даже получив ранение, он не отказывается вернуться назад к своим боевым товарищам. Но если здоровье не позволит, то, конечно же, мы будем рады снова видеть его в нашей компании – теперь уже на более высокой должности. Я очень надеюсь, что все наши ребята в конечном итоге вернутся в полном здравии, полные сил.

Также представители компании навестили семью Антона А., который трудился в «Омскэлектро» водителем автомобильного участка наружного освещения. Несмотря на то что сейчас он находится далеко от своей семьи, о ней заботится компания, где он ранее трудился. И главное, здесь, в Омске, его ждут и верят, что он вернется живой и невредимый.

– Я поздравляю всех с Днем Победы, с 9 Мая! И в этот день передаю слова поддержки нашим защитникам, которые сегодня в зоне специальной военной операции достойно продолжают дело поколения победителей. Мы гордимся каждым из вас и убеждены, что Победа будет за нами, – сказал в своем поздравлении ко всем омичам Андрей Жуковский.

Это вклад компании в общее дело. Как подчеркивают в «Омскэлектро», забота о семьях участников СВО: поддержка жен, матерей, детей – это общая забота.