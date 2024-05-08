Депутаты обсудили инициативу городской администрации о введении сбора для застройщиков.
Сегодня в омском горсовете прошло заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Депутаты обсудили инициативу городской администрации о введении сбора для застройщиков. Таким образом в мэрии хотят развивать социальную инфраструктуру города.
Согласно проекту, компании, которой предоставят участок под возведение жилого микрорайона, предложат построить или реконструировать детскую школу или садик. С застройщиком предполагается заключать специальное соглашение, по которому тот либо вносит определенную сумму в городской бюджет, либо строит образовательное учреждение за свой счет.
На первом обсуждении депутаты и прокуратура потребовали внести доработки в проект, но предложение все же было одобрено. Сегодня на комитете было решено создать специальную группу, которая займется доработкой проекта. Возглавит ее председатель финансового комитета Евгений Грушичев, сообщает «Город55».