Омск-Информ
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·Общество

Депутаты обсудили инициативу городской администрации о введении сбора для застройщиков. 
Сегодня в омском горсовете прошло заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Депутаты обсудили инициативу городской администрации о введении сбора для застройщиков. Таким образом в мэрии хотят развивать социальную инфраструктуру города.
Согласно проекту, компании, которой предоставят участок под возведение жилого микрорайона, предложат построить или реконструировать детскую школу или садик. С застройщиком предполагается заключать специальное соглашение, по которому тот либо вносит определенную сумму в городской бюджет, либо строит образовательное учреждение за свой счет.
На первом обсуждении депутаты и прокуратура потребовали внести доработки в проект, но предложение все же было одобрено. Сегодня на комитете было решено создать специальную группу, которая займется доработкой проекта. Возглавит ее председатель финансового комитета Евгений Грушичев, сообщает «Город55».
·Общество

Депутаты обсудили инициативу городской администрации о введении сбора для застройщиков. 
Сегодня в омском горсовете прошло заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Депутаты обсудили инициативу городской администрации о введении сбора для застройщиков. Таким образом в мэрии хотят развивать социальную инфраструктуру города.
Согласно проекту, компании, которой предоставят участок под возведение жилого микрорайона, предложат построить или реконструировать детскую школу или садик. С застройщиком предполагается заключать специальное соглашение, по которому тот либо вносит определенную сумму в городской бюджет, либо строит образовательное учреждение за свой счет.
На первом обсуждении депутаты и прокуратура потребовали внести доработки в проект, но предложение все же было одобрено. Сегодня на комитете было решено создать специальную группу, которая займется доработкой проекта. Возглавит ее председатель финансового комитета Евгений Грушичев, сообщает «Город55».