В предложении городской администрации рассматривается два варианта финансового участия стройкомпании в возведении объектов образования.

В предложении городской администрации рассматривается два варианта финансового участия стройкомпании в возведении объектов образования.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета депутаты обсудили проект решения, разработанный мэрией для привлечения застройщиков в развитие социальной инфраструктуры города.

По этому документу компанию, которой предоставят участок под возведение жилого микрорайона, предложат построить или реконструировать детскую школу или садик. С застройщиком предполагается заключать специальное соглашение, по которому тот либо вносит определенную сумму в бюджет Омска, либо строит образовательное учреждение за счет собственных ресурсов.

Прокурор Омска Павел Попов в своих замечаниях потребовал проработать порядок контроля расходования средств, механизмы определения сроков и очередности застройки социальных объектов, конкретизации ответственности компаний за соблюдение сроков получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

– Все замечания принимаются. Будем дорабатывать соглашение совместно с прокуратурой, согласовывать. На это нам понадобится примерно две недели, – отметил директор департамента правового обеспечения администрации Омска Олег Баланов.

Коррективы в документ предложили внести и депутаты. Так, Анатолий Канунников заметил, что не все застройщики согласны с новацией от городской администрации.

– У нас политическая воля столкнулась с реальностью. Понимаю, что в документ заложена и так называемая борьба с коррупцией. Но можно ненароком загубить какую-нибудь отрасль. А что показал опрос строителей? Например, Союз строителей не готов принять эти изменения, – рассуждал парламентарий.

В свою очередь, депутат Аркадий Лунев призвал коллег принять проект решения к рассмотрению.

– Протокольно даем поручение администрации Омска учесть замечания и предложения, изложенные в письмах прокуратуры, Союза строителей, высказанные депутатским корпусом на заседаниях фракции и комитета, – резюмировал спикер горсовета Владимир Корбут.

Депутаты приняли проект решения к рассмотрению. Его обсуждение продолжится на профильном комитете в мае.