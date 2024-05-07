Под брендом Mark Formelle ежегодно выпускается более 26 млн изделий. Скоро эту одежду начнут продавать в омской «Меге».

Под брендом Mark Formelle ежегодно выпускается более 26 млн изделий. Скоро эту одежду начнут продавать в омской «Меге».

В скором времени в омской «Меге» откроется магазин белорусского бренда Mark Formelle. Эта компания является одним из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья, а также одежды из трикотажа.

– Мы подписали договор аренды с ТЦ «Мега», и на следующей неделе наши специалисты начнут подготовку площадки для размещения магазина, – сообщил представитель компании Виктор Матиевич. – Мы учитывали, что Омск большой город, хорошая проходимость и средняя заработная плата, поэтому рассматриваем возможность открытия еще двух-трех магазинов.

Кроме того, белорусов интересуют оптовая продажа и открытие швейного производства в Омске.

В министерстве экономического развития Омской области пояснили, что под брендом Mark Formelle ежегодно выпускается более 26 млн изделий. Компания открыла в странах СНГ свыше 300 фирменных магазинов. Производственные мощности включают 18 собственных фабрик с полным циклом производства и многоступенчатым контролем качества на каждом из этапов. Mark Formelle выпускает 8 линеек продукции для женщин, мужчин и детей.