Дорожные знаки уже готовы, осталось только нанести разметку.
Омские власти назвали новую дату, когда на улице Богдана Хмельницкого появятся выделенные полосы для общественного транспорта. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, их сделают к середине июня.
– Знаки установлены в прошлом году, они зачехлены, это допускается ГОСТом, их действие не распространяется, пока их не расчехлят. Расчехлят их ориентировочно к 15 июня. К этому времени там нанесут соответствующую разметку, – сообщил Кормилец в прямом эфире ГТРК «Иртыш».
Выделенные полосы на Богдана Хмельницкого будут действовать от улицы Маяковского до улицы Кирова в обоих направлениях. Ранее выделенные полосы появились на Гагарина, Интернациональной, Красном Пути, Лукашевича, 25-й Северной, проспекте Карла Маркса. Отметим, что «выделенку» на улице Богдана Хмельницкого власти собирались сделать еще до конца прошлого года.