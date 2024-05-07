Омск-Информ
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·Общество

В соцсетях появилась недостоверная информация о проведении в регионе акции «Бессмертный полк». Жителям даже раздают листовки.  

В Омской области начали раздавать ложные листовки о проведении «Бессмертного полка». Как рассказали в пресс-службе областного правительства, информация об этом появилась в социальных сетях.

– В социальных сетях появилась информация о том, что в регионе ведется раздача листовок-приглашений к участию в шествии «Бессмертного полка». Это недостоверная информация, – отметили в ведомстве.

Жителей региона просят быть осторожными и внимательными.

Отметим, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в медиаформате.

·Общество

В соцсетях появилась недостоверная информация о проведении в регионе акции «Бессмертный полк». Жителям даже раздают листовки.  

В Омской области начали раздавать ложные листовки о проведении «Бессмертного полка». Как рассказали в пресс-службе областного правительства, информация об этом появилась в социальных сетях.

– В социальных сетях появилась информация о том, что в регионе ведется раздача листовок-приглашений к участию в шествии «Бессмертного полка». Это недостоверная информация, – отметили в ведомстве.

Жителей региона просят быть осторожными и внимательными.

Отметим, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в медиаформате.