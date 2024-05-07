Вместе с военным оркестром они приехали к дому фронтовика и поздравили его под окнами многоэтажки.

Вместе с военным оркестром они приехали к дому фронтовика и поздравили его под окнами многоэтажки.

Омские военнослужащие ракетного объединения поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя. Вместе с военным оркестром они приехали к дому фронтовика и поздравили его под окнами многоэтажки.

Военные ракетного объединения ежегодно поздравляют полковника в отставке Григория Чучуя. В этот раз оркестр исполнил для него известные песни и марши военных лет, а военнослужащие-ракетчики прошли торжественным маршем. Также ветерану передали «ценный подарок» от командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Квашина.

Григорий Чугуй поблагодарил военных за поздравление.