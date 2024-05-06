АТБ без согласия омича присылал рекламу на его номер телефона. В какой-то момент это надоело мужчине, и он обратился в УФАС.

АТБ без согласия омича присылал рекламу на его номер телефона. В какой-то момент это надоело мужчине, и он обратился в УФАС.

В омское УФАС обратился один из местных жителей, который попросил наказать АО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Оказалось, что банк без согласия омича высылал на его номер телефона рекламу.

– Кроме этого, в рекламе были указаны не все условия предоставления финансовой услуги, что могло ввести в заблуждение потребителей. Реклама содержала наименование лица, предоставляющего кредит, – банк «АТБ». При этом были обозначены лишь два условия предоставления финансовой услуги – процентная ставка и срок до 5 млн рублей от 2,5 %. Согласно закону, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, – рассказали в пресс-службе омского УФАС.

Надзорное ведомство полностью встало на сторону омича и оштрафовало банк на 200 тыс. рублей.