Омск-Информ
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·Общество

Такая погода, по данным синоптиков, будет завтра. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Завтра, 7 мая, в Омской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В регионе ожидается сильный порывистый ветер до 20 м/с, дожди и грозы. Из-за этого могут возникнут чрезвычайные происшествия.

 – В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78, – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отметим, что на 9 мая омичам пообещали +23 градуса.

·Общество

Такая погода, по данным синоптиков, будет завтра. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Завтра, 7 мая, в Омской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В регионе ожидается сильный порывистый ветер до 20 м/с, дожди и грозы. Из-за этого могут возникнут чрезвычайные происшествия.

 – В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78, – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отметим, что на 9 мая омичам пообещали +23 градуса.