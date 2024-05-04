На длинных выходных будет тепло и дождливо.

На длинных выходных будет тепло и дождливо.

Синоптики составили прогноз погоды на четырехдневные выходные, которые ждут омичей на следующей неделе. По данным Gismeteo, к четвергу 9 мая в Омске потеплеет до +21 градуса.

В пятницу, 10 мая, днем будет +17, в субботу +13, а в воскресенье +16 градусов. Ожидаются дожди.

Отметим, что завтра в Омской области будет +2...+13 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, ожидаются дождь и снег. Порывы ветра могут достигать 24 м/с.