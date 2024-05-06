Соответствующее предложение рассмотрели депутаты горсовета.

Соответствующее предложение рассмотрели депутаты горсовета.

В Омске могут изменить структуру мэрии. Соответствующее предложение рассмотрели на комитете горсовета по местному самоуправлению, законности и правопорядку. В частности, у мэра Омска Сергея Шелеста может появиться еще один первый заместитель.

Соответствующее повышение может ожидать директора департамента имущественных отношений Евгения Романина. В новом статусе он станет регулировать работу еще и департамента жилищной политики. В настоящий момент он курирует департамент имущественных отношений и департамент архитектуры и градостроительства.

– Еще одному заместителю мэра, главе департамента строительства, считаем необходимым добавить в функционал вопросы, связанные с контрактами и закупками. Это необходимо для более равного распределения нагрузки между заместителями. Таким образом, вице-мэр Михаил Веселев потеряет департамент жилищной политики, но вместо него получит департамент контрактной системы в сфере закупок, который сейчас курирует Елена Дячук, – отметил глава департамента правового обеспечения мэрии Олег Баланов.

Депутаты поддержали предложение. Решение об изменении структуры мэрии будет принято на заседании горсовета, которое пройдет на следующей неделе.

Отметим, что сейчас у градоначальника Сергея Шелеста есть один первый заместитель – Евгений Фомин, возглавляющий департамент городского хозяйства.