Омск-Информ
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·Общество

После исследования биологические отходы отправили на утилизацию.
Лес около деревни Подгородки очистили от костей. Специалисты Главного управления ветеринарии провели необходимые обследования и отвезли биологические отходы на утилизацию.
Информацию о незаконном скотомогильнике передали в полицию для поиска нарушителей. Отметим, что лицам, нарушающим правила санитарной безопасности в лесах, грозит штраф 5000 рублей. Для должностных лиц и предпринимателей штраф составляет 20–40 тыс. рублей. Юридические лица рискуют заплатить от 250 до 500 тысяч.
Об отходах, брошенных в лесу, просят сообщать по телефонам: 8 (3812) 95-76-98, 8 (3812) 95-76-97.
·Общество

После исследования биологические отходы отправили на утилизацию.
Лес около деревни Подгородки очистили от костей. Специалисты Главного управления ветеринарии провели необходимые обследования и отвезли биологические отходы на утилизацию.
Информацию о незаконном скотомогильнике передали в полицию для поиска нарушителей. Отметим, что лицам, нарушающим правила санитарной безопасности в лесах, грозит штраф 5000 рублей. Для должностных лиц и предпринимателей штраф составляет 20–40 тыс. рублей. Юридические лица рискуют заплатить от 250 до 500 тысяч.
Об отходах, брошенных в лесу, просят сообщать по телефонам: 8 (3812) 95-76-98, 8 (3812) 95-76-97.