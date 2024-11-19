Омск-Информ
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·Происшествия

Нарушителям, которых пока не поймали, грозит штраф.
Неизвестные выбросили в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе останки свиней. Как сообщает «Город55», неподалеку от промзоны и жилья в мешках и без мешков валяется груда голов и туш.
– Устроили скотомогильник среди города, – пожаловался местный житель Николай.
Отметим, что подобные отходы по закону нельзя просто выбрасывать. Их нужно сжигать или хоронить в официальных скотомогильниках. За нарушение омичам грозит штраф 4–5 тыс. рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на 20–40 тыс. рублей, предпринимателей – на 500–700 тыс. рублей.
·Происшествия

Нарушителям, которых пока не поймали, грозит штраф.
Неизвестные выбросили в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе останки свиней. Как сообщает «Город55», неподалеку от промзоны и жилья в мешках и без мешков валяется груда голов и туш.
– Устроили скотомогильник среди города, – пожаловался местный житель Николай.
Отметим, что подобные отходы по закону нельзя просто выбрасывать. Их нужно сжигать или хоронить в официальных скотомогильниках. За нарушение омичам грозит штраф 4–5 тыс. рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на 20–40 тыс. рублей, предпринимателей – на 500–700 тыс. рублей.