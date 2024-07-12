Их сбрасывают в контейнеры ТБО и в лесополосах.

Их сбрасывают в контейнеры ТБО и в лесополосах.

По данным Россельхознадзора, в этом году в Омской области участились случаи несанкционированного сброса биологических отходов. Свалки костей и трупов сельскохозяйственных животных жители региона обнаружили более 12 раз. Биологические отходы бросают в контейнеры для твердых бытовых отходов и в лесополосах.

После таких сообщений сотрудники Россельхознадзора обычно выезжают на место и берут пробы, чтобы исключить заражение почвы сибирской язвой, птичьим грипом, ящуром, чумой свиней и др. На свалках также проводят дезинфекцию.

Отметим, что всего в Омской области 320 действующих скотомогильников и 493 закрытых. При этом все они не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам.