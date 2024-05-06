Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с экс-нападающим «Авангарда» Валентином Пьяновым. Ранее хоккеист уже играл за новосибирскую команду.

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с экс-нападающим «Авангарда» Валентином Пьяновым. Ранее хоккеист уже играл за новосибирскую команду.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Валентин Пьянов вернулся в «Сибирь». Контракт с 32-летним хоккеистом подписали на два года. Об этом рассказали в пресс-службе новосибирской хоккейной команды.

Ранее Пьянов уже играл за Новосибирск в сезонах 2021/2022 и 2022/2023. Тогда он провел 122 матча, набрав в них 65 (22+43) очков. В «Авангарде» хоккеист набрал 29 (12+17) очков за 74 проведенных матча, 12 из них – в плей-офф. Всего в КХЛ на счету нападающего 511 игр, 83 заброшенные шайбы, 127 результативных передач.

О том, что «Авангард» расстался с Пьяновым, стало известно 30 апреля.