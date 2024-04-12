Руководство «Авангарда» обсуждает, что делать с нападающим, показатель полезности которого в нынешнем сезоне был самым ужасным из всех игроков команды.

Руководство «Авангарда» обсуждает, что делать с нападающим, показатель полезности которого в нынешнем сезоне был самым ужасным из всех игроков команды.

В предстоящем межсезонье «Авангард» может расстаться с нападающим Валентином Пьяновым. Его контракт действует еще один год. Но игра хоккеиста в нынешнем сезоне иногда просто удручала.

Показатель его полезности был «–24», его результативность тоже далека от идеальной. Зато Пьянова иногда ставили в первое звено большинства.

– Тоже для меня немного загадочный момент, – признался в интервью «Матч ТВ» генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – В первом составе большинства он побыл пару матчей, когда у нас шли травмы, и нужно было что-то менять. Пьянов выходит на «бампере», и он там самый полезный игрок из тех, кого мы пробовали на этом месте. Его минус зашкаливает. Единственный в команде, кто так выбился. Поэтому вопрос на обсуждении. Сидим, думаем, размышляем. Если бы мы говорили после 30 апреля, то я бы дал конкретику. А сейчас не совсем правильно рассказывать о наших дальнейших мыслях. Тем более Валентин имеет действующий контракт еще на один год.

Не исключено, что «Авангард» попытается обменять Пьянова или попробует растогнуть контракт по соглашению сторон.