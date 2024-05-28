Омск-Информ
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·Спорт

Нападающему предложили меньше денег, чем он получал в омской команде. Однако игрок все равно согласился на переход.
Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал возвращение в команду нападающего Валентина Пьянова. Он отметил, что переход Пьянова из «Авангарда» в «Сибирь» пойдет ему на пользу. При этом в новосибирском клубе игрок будет получать меньшую зарплату.
- Да, мы сделали ему более сдержанное предложение в финансовом плане, нежели у него были ранее. Однако он на него согласился. Для него было важным вернуться в родной клуб. По крайней мере из разговора я понял, что он едет домой. Думаю, в Новосибирске он проявит себя лучше, чем в Омске, - сказал Меркулов в интервью «СЭ».
Напомним, за прошлый сезон в «Авангарде» Пьянов заработал около 45 млн рублей, при этом до этого в «Сибири» он получал около 25 млн рублей.
·Спорт

Нападающему предложили меньше денег, чем он получал в омской команде. Однако игрок все равно согласился на переход.
Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал возвращение в команду нападающего Валентина Пьянова. Он отметил, что переход Пьянова из «Авангарда» в «Сибирь» пойдет ему на пользу. При этом в новосибирском клубе игрок будет получать меньшую зарплату.
- Да, мы сделали ему более сдержанное предложение в финансовом плане, нежели у него были ранее. Однако он на него согласился. Для него было важным вернуться в родной клуб. По крайней мере из разговора я понял, что он едет домой. Думаю, в Новосибирске он проявит себя лучше, чем в Омске, - сказал Меркулов в интервью «СЭ».
Напомним, за прошлый сезон в «Авангарде» Пьянов заработал около 45 млн рублей, при этом до этого в «Сибири» он получал около 25 млн рублей.