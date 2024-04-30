Омск-Информ
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·Спорт

Контракт с нападающим Валентином Пьяновым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Нападающий Валентин Пьянов покинул омский «Авангард». В клубе отметили, что контракт с игроком был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
– Мы благодарим Валентина за профессиональное отношение к делу и желаем успешного продолжения карьеры! – отметили в «Авангарде».
Отметим, что в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Пьянов провел 62 игры и набрал 27 очков при показателе полезности «–19».
·Спорт

Контракт с нападающим Валентином Пьяновым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Нападающий Валентин Пьянов покинул омский «Авангард». В клубе отметили, что контракт с игроком был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
– Мы благодарим Валентина за профессиональное отношение к делу и желаем успешного продолжения карьеры! – отметили в «Авангарде».
Отметим, что в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Пьянов провел 62 игры и набрал 27 очков при показателе полезности «–19».