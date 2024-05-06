Найти работу в регионе проще всего врачам и поварам.

Найти работу в регионе проще всего врачам и поварам.

Специалисты hh.ru рассказали о ситуации на рынке труда в Омской области в этом месяце. Оказалось, что найти работу в регионе проще всего врачам – вакансий для них открыто в два раза больше, чем количество кандидатов, рассматривающих такие предложения о работе.

Также в список дефицитных профессий попали дворники, повара, токари, автослесари, геологи, агенты по недвижимости, уборщицы, фармацевты, машинисты, слесари и продавцы.

В апреле на одну вакансию в регионе приходилось 3,2 резюме.