Жителей севера региона будут возить в больницы на вертолетах, потому что паводок добрался до трассы.
В результате повышения уровня воды в реке Уж в Омской области подтопило трассу Тевриз – Александровка. В связи с этим власти региона подготовили три вертолетные площадки для госпитализации жителей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Они располагаются в селах Александровка, Ермиловка и Екатериновка.
– Угрозы подтопления частных домовладений на сегодняшний день нет. Вместе с тем ряд жителей приняли решение эвакуировать свои ценные вещи, хранение которых будет обеспечено на организованных органами исполнительной власти охраняемых складах, – рассказал в своем ТГ-канале вице-губернатор Алексей Ромахин.
Отметим, что вода в Ишиме продолжает прибывать и приближается к критическим отметкам. Жителей Усть-Ишимского района призывают на всякий случай переехать в пункты временного размещения.