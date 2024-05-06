Эвакуировать будут жителей Усть-Ишимского района, чьи дома находятся под угрозой затопления.
В Усть-Ишимском районе объявили эвакуацию местных жителей, дома которых могут оказаться затопленными. Такое решение было принято из-за того, что вода в реке Ишим продолжает прибывать и приближается к критическим отметкам.
– Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения. Поставил задачу своему заместителю Алексею Ромахину и главе Усть-Ишимского района Александру Седельникову продолжать подомовые обходы, информировать жителей о необходимости переждать стихию в ПВР и оказывать людям необходимое содействие в переезде, – заявил губернатор Виталий Хоценко.
Местные жители могут вывезти свое имущество на специальный склад. Он находится под охраной.
В районе продолжаются работы по укреплению дамбы. На борьбу с паводком средства были выделены из резервного фонда регионального правительства.