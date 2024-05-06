Зарплата учителей в прошлом году в регионе равнялась 43 тыс. рублей. Оказалось, что преподаватели вузов получают на 40 тыс. рублей больше.

Зарплата учителей в прошлом году в регионе равнялась 43 тыс. рублей. Оказалось, что преподаватели вузов получают на 40 тыс. рублей больше.

Стало известно, сколько в среднем зарабатывали медики, учителя и другие работники социальной сферы и науки в Омской области в прошлом году. Так, по данным Омскстата, заработная плата учителей равнялась 43 тыс. рублей, а воспитателей в детских садах – 37 тыс. рублей. Врачи получали по 83 тыс. рублей. Санитаркам и фармацевтам платили 41 тыс. рублей.

Кроме того, размер зарплаты преподавателей вузов составлял 88 тыс. рублей, научных сотрудников – 87 тыс. рублей, работников учреждений культуры – 42 тыс. рублей и социальных работников – 41 тыс. рублей.