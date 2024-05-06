Молодые водители из-за своей неопытности часто нарушают правила. Сотрудники ГИБДД пресекли 74 таких нарушения.
Госавтоинспекция Омской области подвела итоги профилактического мероприятия «Молодой водитель», направленного на снижение аварийности с участием начинающих автолюбителей.
Статистика показывает, что в первые годы после получения прав водители становятся участниками ДТП чаще из-за собственной невнимательности, неправильной оценки дорожной обстановки и принятия неверных решений. Самая частая причина таких аварий – нарушение правил дорожного движения.
Чтобы предотвратить автоаварии с участием водителей этой категории, сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс мероприятий. В ходе профилактического мероприятия полицейские особое внимание обращали на пресечение и профилактику нарушений правил дорожного движения машин автошкол.
Всего в рамках мероприятия было пресечено 337 нарушений ПДД, в том числе 74 нарушения, допущенные «молодыми» водителями. Автоинспекторы провели встречи с курсантами автошкол и вручили молодым водителям памятки.