Депутат предпочитает покупать куличи, а раскрашиванием яиц она занимается вместе с дочкой.

Депутат предпочитает покупать куличи, а раскрашиванием яиц она занимается вместе с дочкой.

Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина рассказала, как в ее семье проходит Пасха. Она отметила, что ее бабушки не готовили творожную пасху, но зато пекли множество куличей.

– Традиция с куличами перешла к моей маме от бабушки, той от прабабушки, и так далее корнями глубже, след которой теряется в родовой истории. А еще у моей мамы есть безусловное правило – варить к Пасхе холодец, вкус которого настолько безупречен, что я даже не берусь в этом конкурировать, – рассказала депутат.

Фадина призналась, что не печет куличи, а приобретает их в магазине. Каждый год на Пасху она вместе с дочкой празднично сервирует стол, на который обязательно ставятся куличи, цветы и крашеные яйца. В следующем году депутат планирует научиться рисовать на яйцах и делать «писанки».