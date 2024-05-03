Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Музыканты выпустили очередной трек сегодня.
Омская группа «5УТРА» сегодня ночью выпустила новый трек под названием «Я подарю тебе все». Песня сразу попала в топ новинок «ВКонтакте».
Ранее «5УТРА» номинировали на премию «Муз-ТВ». За победу омичи Анна и Никита Беляковы поборются с семью другими исполнителями, среди которых SHAMAN и Instasamka.
Напомним, известность группа «5УТРА» получила благодаря песне «Давай сбежим» («Искорки»). Трек попал в топы «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
·Культура/Афиша

Музыканты выпустили очередной трек сегодня.
Омская группа «5УТРА» сегодня ночью выпустила новый трек под названием «Я подарю тебе все». Песня сразу попала в топ новинок «ВКонтакте».
Ранее «5УТРА» номинировали на премию «Муз-ТВ». За победу омичи Анна и Никита Беляковы поборются с семью другими исполнителями, среди которых SHAMAN и Instasamka.
Напомним, известность группа «5УТРА» получила благодаря песне «Давай сбежим» («Искорки»). Трек попал в топы «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».