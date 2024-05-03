Омск-Информ
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·Общество

Кандидату необходимо иметь опыт государственной службы и высшее образование и знать законы. 
В Омске начали искать заместителя руководителя департамента имущественных отношений. Соответствующая вакансия появилась на сайте госслужбы. 
В обязанности сотрудника будет входить управление муниципальными предприятиями и учреждениями, а также выявление правообладателей объектов недвижимости. 
Кандидату необходимо иметь опыт государственной службы и высшее образование и знать законы. Работнику готовы платить от 50 до 61 тыс. рублей. Заявки от соискателей будут принимать до конца мая. 
Отметим, что возглавляет департамент имущественных отношений Евгений Романин.
·Общество

Кандидату необходимо иметь опыт государственной службы и высшее образование и знать законы. 
В Омске начали искать заместителя руководителя департамента имущественных отношений. Соответствующая вакансия появилась на сайте госслужбы. 
В обязанности сотрудника будет входить управление муниципальными предприятиями и учреждениями, а также выявление правообладателей объектов недвижимости. 
Кандидату необходимо иметь опыт государственной службы и высшее образование и знать законы. Работнику готовы платить от 50 до 61 тыс. рублей. Заявки от соискателей будут принимать до конца мая. 
Отметим, что возглавляет департамент имущественных отношений Евгений Романин.