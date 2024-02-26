Информацию о среднемесячных зарплатах опубликовал департамент имущественных отношений.

Информацию о среднемесячных зарплатах опубликовал департамент имущественных отношений.

Департамент имущественных отношений опубликовал информацию о среднемесячной зарплате подведомственных учреждений в 2023 году. Так, директор муниципального парка имени 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков получал 141 тысячу в месяц. Главный бухгалтер организации зарабатывал 116 тыс. рублей в месяц.

Управляющий Советским парком Рустам Хасанов до 7 августа прошлого года получал 127 тыс. рублей в месяц, затем его зарплата снизилась до 78 тыс рублей. Заместитель директора по техническим и хозяйственным вопросам парка в первую половину года зарабатывал по 148 тыс. рублей в месяц, во втором полугодии он получал по 91 тыс. рублей.

Генеральный директор «Муниципальных рынков» Илья Очкин получал по 182 тыс. рублей. При этом его предшественник (Очкин занял этот пост летом прошлого года) зарабатывал 116 тыс. рублей в месяц. Главный бухгалтер организации зарабатывал по 161 тыс. рублей.

Кроме того, зарплата директора «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексея Сокина в прошлом году равнялась 105 тыс. рублей, главы «Центра содержания и хранения имущества» Жанны Мещеряковой – 93 тыс. рублей, начальника КУ «Аналитическое сопровождение» Ирины Фрайндт – 131 тыс. рублей.