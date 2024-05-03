Бизнесмен Сергей Оркиш рассказал, что в июне рассчитывает приступить к реализации проекта. Зверинец возведут в курортной зоне.
Учредитель группы компаний «Стройподряд» Сергей Оркиш по просьбе «Омск-информа» раскрыл детали строительства нового зоопарка. Ранее сообщалось, что объект появится в Чернолучье, в курортной зоне Омского района.
Предприниматель намерен перейти к активной стадии реализации инвестпроекта уже в июне нынешнего года.
- У нас полгода уже лежит проект зоопарка, выполненный московской компанией «Логопарк». Думаю, что в июне процесс пойдет вперед, - уточнил Сергей Оркиш.
Известно и место, выбранное под строительство объекта: рядом с базой отдыха «Сказка», принадлежащей бизнесмену.
- Земля под эти цели давно выкуплена. Думаем построить зоопарк в 1 километре от базы отдыха «Сказка». Источники финансирования пока прорабатываем, не так все просто, - отметил Оркиш.
Нет определенности и по срокам строительства объекта. Бизнесмен отшутился, что рассчитывает возвести зоопарк «в этой жизни».
Отметим, что на данный момент на территории города и области работают два зоопарка: в Большеченском районе и детском эколого-биологическом центре.