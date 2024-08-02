Руководитель «Ассоциации активных предпринимателей «Стройподряд» уверен, что Омск ждет большое будущее.
Руководитель «Ассоциации активных предпринимателей «Стройподряд», почетный строитель России Сергей Оркиш поздравил омичей с Днем города и выразил уверенность, что Омск ждет большое будущее.
– Дорогие омичи! От лица нашего большого коллектива и от себя лично поздравляю всех с Днем города! Омск – прекрасный город, в нем живут замечательные люди, и я уверен, его ждет большое будущее. У нас много талантливых, целеустремленных, любящих свой родной город жителей. Объединив усилия, мы сможем сделать Омск лучше, ярче и позитивнее, обратился к омичам известный строитель.
Он пожелал жителям города стабильности, благополучия и больше поводов для радости. А Омску – расти, развиваться, славиться своими людьми и их достижениями. Также он пообещал вместе с активными предпринимателями внедрять новые идеи и проекты, которые смогут повысить привлекательность нашего города и улучшить его имидж.