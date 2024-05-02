Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Зоопарк может появиться в Чернолучинской зоне. 
В Омской области может появиться новый зоопарк. Об этом в интервью Первому городскому телеканалу рассказал учредитель группы компаний «Стройподряд» Сергей Оркиш.
– Очень серьезный у нас проект лежит, еще пока не реализован, думаем. Строительство зоопарка. Рядом с Омском, в Чернолучинской зоне. Там есть у нас земля, но мы пока к нему не приступали. Думаю, будет инвестиционный проект, – заявил Оркиш.
По словам Оркиша, документация для проекта уже подготовлена.
·Общество

Зоопарк может появиться в Чернолучинской зоне. 
В Омской области может появиться новый зоопарк. Об этом в интервью Первому городскому телеканалу рассказал учредитель группы компаний «Стройподряд» Сергей Оркиш.
– Очень серьезный у нас проект лежит, еще пока не реализован, думаем. Строительство зоопарка. Рядом с Омском, в Чернолучинской зоне. Там есть у нас земля, но мы пока к нему не приступали. Думаю, будет инвестиционный проект, – заявил Оркиш.
По словам Оркиша, документация для проекта уже подготовлена.