Уменьшить лимиты добычи планируется только на благородных оленей, которых за год в регионе стало вдвое меньше.

Уменьшить лимиты добычи планируется только на благородных оленей, которых за год в регионе стало вдвое меньше.

Минприроды решило изменить лимиты добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя на территории Омской области. 19 апреля в ведомстве провели общественные слушания. Протокол направили на государственную экологическую экспертизу.

Лимиты добычи с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года:

6381 сибирская косуля вместо 6060;

1913 соболя вместо 1824;

776 лося вместо 612;

7 рысей вместо 1.

Лимит добычи оленей решили снизить с 8 до 4.

Отметим, что на 2024 год в Омской области насчитывается всего 211 рысей (в 2023 году их было 131); 5489 соболей (было 5367); 58 250 косуль (было 57 205). Численность лосей снизилась с 12 775 до 13 509, оленей – с 106 до 53.